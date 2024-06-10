Анденок Татьяна Афанасова 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Татьяна Афанасова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Яков Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Анденок Яков Иванович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анденок (Анденок) Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Анденок Яков Иванович

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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