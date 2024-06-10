Анденок Татьяна Афанасова
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Анденок Яков Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анденок (Анденок) Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Анденок Яков Иванович
Смерть
Неизвестно