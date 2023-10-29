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Громова Матрена Максимовна

Место рождения

Смоленская губерния,Гжатский уезд,Корытовская волость,деревня Лусось

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния,Гжатский уезд,Корытовская волость,деревня Лусось
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Громова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Смоленская губерния,Гжатский уезд,Корытовская волость,деревня Лусось
Рождение ребёнка
13.05.1902

Дочь: Бакланова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1908

Дочь: Кудрявцева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Громова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Громова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Громова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
24.08.1915

Дочь: Громова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.03.1917

Дочь: Громова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Григорий Сергеевич

Смерть
10.01.1954
Балашиха, Балашиха, Московская область
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