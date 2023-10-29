Громова Матрена Максимовна
Место рожденияСмоленская губерния,Гжатский уезд,Корытовская волость,деревня Лусось
Дата рождения1879
Дата смерти10.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния,Гжатский уезд,Корытовская волость,деревня Лусось
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Громова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Смоленская губерния,Гжатский уезд,Корытовская волость,деревня Лусось
Рождение ребёнка
13.05.1902
Дочь: Бакланова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.06.1908
Дочь: Кудрявцева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Громова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Громова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Громова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.08.1915
Дочь: Громова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.03.1917
Дочь: Громова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1954