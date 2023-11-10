Кудрявцева (Громова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева (Громова) Анна Григорьевна

Кудрявцева (Громова) Анна Григорьевна

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

29.06.1908

Дата смерти

15.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1908

Отец: Громов Григорий Сергеевич

Мать: Громова Матрена Максимовна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1930

Сын: Кудрявцев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1932

Сын: Кудрявцев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.04.1932

Муж: Кудрявцев Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.06.1992
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close