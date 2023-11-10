Кудрявцева (Громова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1908
Дата смерти15.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1908
Рождение ребёнка
13.02.1930
Сын: Кудрявцев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.1932
Сын: Кудрявцев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Сергеевич
Бракосочетание
16.04.1932
Смерть
15.06.1992