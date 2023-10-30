Бакланова (Громова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (Громова) Елена Григорьевна

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

13.05.1902

Дата смерти

29.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902

Отец: Громов Григорий Сергеевич

Мать: Громова Матрена Максимовна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
20.07.1926

Муж: Бакланов Филипп Прокофьевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1927

Дочь: Порфирьева Лидия Филипповна

Отец ребёнка: Бакланов Филипп Прокофьевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1930

Дочь: Бакланова Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Бакланов Филипп Прокофьевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
29.08.1936
Балашиха, Балашиха, Московская область
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