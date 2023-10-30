Бакланова (Громова) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1902
Дата смерти29.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902
Бракосочетание
20.07.1926
Рождение ребёнка
31.03.1927
Дочь: Порфирьева Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Бакланов Филипп Прокофьевич
Рождение ребёнка
05.11.1930
Дочь: Бакланова Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Бакланов Филипп Прокофьевич
Смерть
29.08.1936