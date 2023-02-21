Расторгуев Алексей Порфириевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти05.07.1862 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Расторгуев Порфирий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Расторгуев Иосиф (Осип) Алексеевич
Мать ребёнка: Расторгуева Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Расторгуев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Расторгуева Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соломонида Алексеевна Соломония Алексеевна
Мать ребёнка: Расторгуева Ксения Евсеевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-й гильдии
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1862 ст.
Причина смерти: от водянки