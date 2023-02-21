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Расторгуев Алексей Порфириевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

05.07.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Расторгуев Порфирий

Мать: Расторгуева Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
1815

Сын: Расторгуев Иосиф (Осип) Алексеевич

Мать ребёнка: Расторгуева Ксения Евсеевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Расторгуев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Расторгуева Ксения Евсеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соломонида Алексеевна Соломония Алексеевна

Мать ребёнка: Расторгуева Ксения Евсеевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-й гильдии
Место жительства
Неизвестно
Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторгуева Ксения Евсеевна

Смерть
05.07.1862 ст.
Клин, Клин, Московская область
Причина смерти: от водянки
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