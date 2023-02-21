Расторгуев Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Расторгуев Алексей Порфириевич
Мать ребёнка: Расторгуева Стефанида Никитична
Рождение ребёнка
1797
Сын: Расторгуев Гавриил Порфириевич
Мать ребёнка: Расторгуева Стефанида Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-й гильдии
Место жительства
Неизвестно
Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно