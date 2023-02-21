Расторгуев Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуев Порфирий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Расторгуев Алексей Порфириевич

Мать ребёнка: Расторгуева Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
1797

Сын: Расторгуев Гавриил Порфириевич

Мать ребёнка: Расторгуева Стефанида Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-й гильдии
Место жительства
Неизвестно
Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторгуева Стефанида Никитична

Смерть
Неизвестно