Расторгуев Иосиф (Осип) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Гвардина Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Горбунова Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Расторгуев Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
03.09.1849 ст.
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
10.03.1852 ст.
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-й гильдии г. Клина, затем в 1868 году уже мещанин г. Сергиева-Посада
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно