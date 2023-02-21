Расторгуев Иосиф (Осип) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуев Иосиф (Осип) Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Расторгуев Алексей Порфириевич

Мать: Расторгуева Ксения Евсеевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Гвардина Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Горбунова Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Расторгуев Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
03.09.1849 ст.

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1852 ст.

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Расторгуева Прасковья Андреевна

Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторгуева Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-й гильдии г. Клина, затем в 1868 году уже мещанин г. Сергиева-Посада
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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