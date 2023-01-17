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Расторгуев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Расторгуев Алексей Порфириевич

Мать: Расторгуева Ксения Евсеевна

Бракосочетание
29.09.1846 ст.

Жена: Расторгуева Мария Ивановна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1849 ст.

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Расторгуева Мария Ивановна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1851 ст.

Дочь: Праскева Андреевна

Мать ребёнка: Расторгуева Мария Ивановна

Клин, Клин, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Макарьевна

Смерть
Неизвестно
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