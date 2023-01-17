Расторгуев Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
29.09.1846 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1849 ст.
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Расторгуева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1851 ст.
Дочь: Праскева Андреевна
Мать ребёнка: Расторгуева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Макарьевна
Смерть
Неизвестно