Полкунов Платон Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1890 ст.
Дата смерти1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Полкунов Андрей Платонович
Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна
Военная служба
С 1913 по 1917
Рождение ребёнка
1927
Сын: Полкунов Николай Платонович
Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Елизавета Платоновна
Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Полкунов Александр Платонович
Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946