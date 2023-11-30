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Полкунов Платон Иванович

Место рождения

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.11.1890 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890 ст.

Отец: Полкунов Иван Никифорович

Мать: Полкунова Екатерина Минаевна

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Полкунов Андрей Платонович

Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Полкунов Иван Платонович

Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1913 по 1917
Рождение ребёнка
1927

Сын: Полкунов Николай Платонович

Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Елизавета Платоновна

Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Полкунов Александр Платонович

Мать ребёнка: Полкунова Прасковья Дмитриевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полкунова Прасковья Дмитриевна

Смерть
1946
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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