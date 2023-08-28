Полкунова Екатерина Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкунова Екатерина Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1888 ст.

Сын: Полкунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Сын: Полкунов Платон Иванович

Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полкунов Павел Иванович

Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полкунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович

Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полкунов Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
Печины, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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