Полкунова Екатерина Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1888 ст.
Сын: Полкунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полкунов Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно