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Труфанов Егор Иванович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.11.1902

Дата смерти

16.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902

Отец: Труфанов Иван Ильич

Мать: Труфанова Анна Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.1924

Сын: Труфанов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Труфанов Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1929

Сын: Труфанов Семён Егорович

Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Обухова Зоя Егоровна

Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1933 и 1936

Дочь: Серафима Егоровна

Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1933 и 1936

Дочь: Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна

Арест
23.11.1937
Уголовное Дело № 11135 (после пересмотра – П-6888)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труфанова Марфа Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
На момент ареста работал чернорабочим фермы Дружная
Смерть
16.11.1938
Архангельская обл, БелБалтЛаг
Причина смерти: придавило деревом | забрали в 1937, отправили на лесоповал
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