Труфанов Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1902
Дата смерти16.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902
Отец: Труфанов Иван Ильич
Мать: Труфанова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1924
Сын: Труфанов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
23.02.1926
Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1929
Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Обухова Зоя Егоровна
Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1936
Дочь: Серафима Егоровна
Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1936
Дочь: Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Труфанова Марфа Алексеевна
Арест
23.11.1937
Уголовное Дело № 11135 (после пересмотра – П-6888)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
На момент ареста работал чернорабочим фермы Дружная
Смерть
16.11.1938
Архангельская обл, БелБалтЛаг
Причина смерти: придавило деревом | забрали в 1937, отправили на лесоповал