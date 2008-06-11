Труфанов Семён Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1929
Дата смерти11.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1929
Отец: Труфанов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург