Труфанов Семён Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов Семён Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1929

Дата смерти

11.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1929

Отец: Труфанов Егор Иванович

Мать: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург