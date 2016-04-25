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Труфанов Фёдор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1926

Дата смерти

25.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926

Отец: Труфанов Егор Иванович

Мать: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.2016