Труфанов Фёдор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1926
Дата смерти25.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926
Отец: Труфанов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.2016