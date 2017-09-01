Обухова (Труфанова) Зоя Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Труфанова) Зоя Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

01.09.2017

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: Труфанов Егор Иванович

Мать: Труфанова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1953

Сын: Обухов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.2017
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