Обухова (Труфанова) Зоя Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1932
Дата смерти01.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Отец: Труфанов Егор Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1953
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.2017