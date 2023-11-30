Усачёв Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1874
Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кузнецова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1881
Сын: Усачёв Всеволод Васильевич
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Год рождения по маминым записям.
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Усачёв Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Год рождения по маминым записям. Есть запись в метрической книге - уточнить данные.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Усачёв Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1890
Сын: Усачёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Усачёва Нина Васильевна
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Усачёва Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Петраш Анна Васильевна
Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна
Смерть
Неизвестно