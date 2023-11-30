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Усачёв Василий Иванович

Место рождения

Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
27.01.1874

Жена: Усачёва Мария Венедиктовна

Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кузнецова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1881

Сын: Усачёв Всеволод Васильевич

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Молога, Города, Ярославская губерния
Год рождения по маминым записям.
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Сын: Усачёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Молога, Города, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Усачёв Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Молога, Города, Ярославская губерния
Год рождения по маминым записям. Есть запись в метрической книге - уточнить данные.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Усачёв Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1890

Сын: Усачёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Усачёва Нина Васильевна

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Усачёва Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Петраш Анна Васильевна

Мать ребёнка: Усачёва Мария Венедиктовна

Смерть
Неизвестно
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