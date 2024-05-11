Усачёва (Мешалкина) Мария Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва (Мешалкина) Мария Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мешалкин Венедикт Федорович

Мать: Мешалкина Екатерина Федоровна

Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Усачёв Василий Иванович

Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кузнецова (Усачёва) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1881

Сын: Усачёв Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Молога, Города, Ярославская губерния
Год рождения по маминым записям.
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Сын: Усачёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Молога, Города, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Усачёв Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Молога, Города, Ярославская губерния
Год рождения по маминым записям. Есть запись в метрической книге - уточнить данные.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Усачёв Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1890

Сын: Усачёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1893

Сын: Усачёв Александр Васильевич

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Усачёва Нина Васильевна

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Усачёва Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Петраш (Усачёва) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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