Усачёва (Мешалкина) Мария Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
27.01.1874
Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кузнецова (Усачёва) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Дата по маминым записям
Рождение ребёнка
1881
Сын: Усачёв Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Год рождения по маминым записям.
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Усачёв Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Год рождения по маминым записям. Есть запись в метрической книге - уточнить данные.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Усачёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1890
Сын: Усачёв Николай Васильевич
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1893
Сын: Усачёв Александр Васильевич
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Усачёва Нина Васильевна
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Усачёва Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Год рождения по маминым записям
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Петраш (Усачёва) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Усачёв Василий Иванович
Смерть
Неизвестно