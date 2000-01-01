село Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Белоомут верхний

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1351Белоомут верхний, с. каз.при р. Оке.352061921942318Церквей православных 2. Богадельня. Училище. Базары.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Верхне-Белоомутская волость
село Верхне-Белоомут71281271781232925194848сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Верхне-Белоомутская волость
Верхний Белоомут село1657при р. Оке5622734276855024735волостн. правл.2 церк. кам. 2 шк. Мин. Народ. Просв. смеш., 7 портной разд. конт., зав. молоч. продукт., каз. вин. лав., тракт., почт стан., врач приемн. покой, Богадельня дух. вед., во Показать все
Усадьба причта с. Верх Белоомута1658при р. Оке2621474735Верхний-Белоомутъ
Спасательная станция в с. Верх Белоомуте1660при р. Оке1145332Верхний-Белоомутъ

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