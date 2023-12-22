Пуговкин Георгий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1830 ст.
Дата смерти05.12.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1830 ст.
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.
Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна
ф.203-оп.745-д.1987 340об-341
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Агриппина Егоровна
Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1896 ст.
ф.203-оп.780-д.2630 229об-230