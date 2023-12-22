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Пуговкин Георгий Григорьевич

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

30.03.1830 ст.

Дата смерти

05.12.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1830 ст.

Отец: Пуговкин Григорий Адрианович

Мать: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пуговкин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.

Сын: Пуговкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1987 340об-341
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пуговкин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Агриппина Егоровна

Мать ребёнка: Пуговкина Анисья Григорьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуговкина Анисья Григорьевна

Смерть
05.12.1896 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2630 229об-230
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