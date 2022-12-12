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Пуговкин Григорий Адрианович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

17.01.1806 ст.

Дата смерти

01.08.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1806 ст.

Отец: Пуговкин Адриан Тимофеевич

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.150 12об-13
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Морозова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
30.03.1830 ст.

Сын: Пуговкин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
29.09.1839 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1494 452об-453
Рождение ребёнка
25.05.1846 ст.

Сын: Пуговкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1713 710об-711
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуговкина Ирина Петровна

Смерть
01.08.1858 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.2043 792об-793 от холеры
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