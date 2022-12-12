Пуговкин Григорий Адрианович
Место рождения
Дата рождения17.01.1806 ст.
Дата смерти01.08.1858 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1806 ст.
Отец: Пуговкин Адриан Тимофеевич
Мать: не указана
ф.2132-оп.1-д.150 12об-13
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Морозова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
30.03.1830 ст.
Сын: Пуговкин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1839 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна
ф.203-оп.745-д.1494 452об-453
Рождение ребёнка
25.05.1846 ст.
Сын: Пуговкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна
ф.203-оп.745-д.1713 710об-711
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуговкина Ирина Петровна
Смерть
01.08.1858 ст.
ф.203-оп.745-д.2043 792об-793 от холеры