Пуговкина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Морозова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович
Рождение ребёнка
30.03.1830 ст.
Сын: Пуговкин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович
Рождение ребёнка
29.09.1839 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович
ф.203-оп.745-д.1494 452об-453
Рождение ребёнка
25.05.1846 ст.
Сын: Пуговкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович
ф.203-оп.745-д.1713 710об-711
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно