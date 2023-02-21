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Пуговкина Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Морозова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
30.03.1830 ст.

Сын: Пуговкин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
29.09.1839 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1494 452об-453
Рождение ребёнка
25.05.1846 ст.

Сын: Пуговкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1713 710об-711
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Григорий Адрианович

Смерть
Неизвестно
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