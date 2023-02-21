Пуговкина Анисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич
ф.203-оп.745-д.1987 340об-341
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно