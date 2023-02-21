Пуговкина Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина Анисья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пуговкин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.

Сын: Пуговкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1987 340об-341
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пуговкин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Пуговкин Георгий Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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