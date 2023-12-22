Фомичев Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1887
Отец: Иван Леонтиев
Мать: Евдокия Борисова
Бракосочетание
06.06.1905
Жена: Анна Прокофиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1906
Сын: Александр Семёнов
Мать ребёнка: Анна Прокофиева
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Анна Прокофиева
Пропал без вести (военное)
23.12.1916
леснич. Мангель
пропал без вести
Военная служба
23.12.1916
леснич. Мангель
пропал без вести
Военная служба
1916
стрелок 9-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно