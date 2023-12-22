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Фомичев Семён Иванович

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1887

Отец: Иван Леонтиев

Мать: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.06.1905

Жена: Анна Прокофиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Александр Семёнов

Мать ребёнка: Анна Прокофиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Анна Прокофиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пропал без вести (военное)
23.12.1916
леснич. Мангель
пропал без вести
Военная служба
23.12.1916
леснич. Мангель
пропал без вести
Военная служба
1916
стрелок 9-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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