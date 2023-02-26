Иван Леонтиев
Место рожденияд.Калупченки Духовщинского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Калупченки Духовщинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1885
Жена: Евдокия Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1887
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
13.08.1891
Сын: Федосий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
11.04.1893
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
02.10.1896
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
02.02.1905
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно