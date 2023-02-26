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Иван Леонтиев

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Место рождения

д.Калупченки Духовщинского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Калупченки Духовщинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1885

Жена: Евдокия Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1887

Сын: Фомичев Семён Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1891

Сын: Федосий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1893

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1905

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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