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Евдокия Борисова

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

09.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Борис Фомин

Мать: Васса Емельянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1885

Муж: Иван Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1887

Сын: Фомичев Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1891

Сын: Федосий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1893

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1905

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.02.1905
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от неопределённого тифа
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