Евдокия Борисова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти09.02.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Борис Фомин
Мать: Васса Емельянова
Бракосочетание
20.10.1885
Муж: Иван Леонтиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1887
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
13.08.1891
Сын: Федосий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
11.04.1893
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
02.10.1896
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
02.02.1905
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Смерть
09.02.1905
Причина смерти: от неопределённого тифа