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Анна Прокофиева

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Место рождения

д.Дедовские Новосёлки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дедовские Новосёлки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Фомичев Семён Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Александр Семёнов

Отец ребёнка: Фомичев Семён Иванович

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Фомичев Семён Иванович

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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