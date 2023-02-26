Анна Прокофиева
Место рожденияд.Дедовские Новосёлки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дедовские Новосёлки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1906
Сын: Александр Семёнов
Отец ребёнка: Фомичев Семён Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Фомичев Семён Иванович
Смерть
Неизвестно