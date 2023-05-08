Баннов Ермолай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827
Отец: Баннов Николай Тарасович
Мать: Баннова Василиса
Рождение ребёнка
05.08.1854
Дочь: Баннова Евдокия Ермиловна
Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
22.03.1857
Сын: Баннов Алексей Ермолаевич
Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1859
Сын: Баннов Георгий Ермолаевич
Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Баннова Ксения Ермолаевна
Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна
Бракосочетание
29.05.1864
Жена: Баннова Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Ольга Гавриловна
Смерть
Неизвестно