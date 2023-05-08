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Баннов Ермолай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827

Отец: Баннов Николай Тарасович

Мать: Баннова Василиса

Рождение ребёнка
05.08.1854

Дочь: Баннова Евдокия Ермиловна

Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1857

Сын: Баннов Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Баннов Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1859

Сын: Баннов Георгий Ермолаевич

Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Баннова Ксения Ермолаевна

Мать ребёнка: Баннова Ольга Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.05.1864

Жена: Баннова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Ольга Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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