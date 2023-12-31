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Баннов Спиридон Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Баннов Ермолай Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1866

Жена: Баннова Марфа Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1867

Дочь: Баннова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Баннова Марфа Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Баннова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Баннова Марфа Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1873

Дочь: Баннова Ксения Спиридоновна

Мать ребёнка: Баннова Марфа Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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