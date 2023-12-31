Баннов Спиридон Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Баннов Ермолай Николаевич
Бракосочетание
14.10.1866
Жена: Баннова Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
07.09.1867
Дочь: Баннова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Баннова Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Баннова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Баннова Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
23.01.1873
Дочь: Баннова Ксения Спиридоновна
Мать ребёнка: Баннова Марфа Иосифовна
Смерть
Неизвестно