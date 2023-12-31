Баннова (Чекнова) Марфа Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Чекнов Иосиф Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1866
Рождение ребёнка
07.09.1867
Дочь: Баннова Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Баннов Спиридон Ермилович
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Баннова Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Баннов Спиридон Ермилович
Смерть
Неизвестно