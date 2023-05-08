Баннова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Баннов Ермолай Николаевич

Отец ребёнка: Баннов Николай Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Баннова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Баннов Николай Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Николай Тарасович

Смерть
Неизвестно