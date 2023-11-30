Баннова Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 или 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1864

Муж: Баннов Ермолай Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Второй брак для Ермила Николаева Баннова и солдатки Марфы Михайловой Суязовой.
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