Баннова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Второй брак для Ермила Николаева Баннова и солдатки Марфы Михайловой Суязовой.