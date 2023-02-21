Смирнов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1909
Дочь: Тренина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смирнов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годич Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормотова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаровская Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья
Смерть
Неизвестно