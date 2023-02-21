Смирнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Тренина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Смирнов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годич Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормотова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаровская Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья

Смерть
Неизвестно
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