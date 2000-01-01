Смирнова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1909
Дочь: Тренина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смирнов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годич Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормотова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаровская Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Смерть
Неизвестно