Смирнова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Тренина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Смирнов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годич Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормотова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаровская Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Смерть
Неизвестно
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