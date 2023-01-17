Тренина (Смирнова) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1909
Дата смерти26.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1909
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Смирнова Дарья
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тренин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.08.1942
Рождение ребёнка
29.04.1946
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1989