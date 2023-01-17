Тренина (Смирнова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Смирнова) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1909

Дата смерти

26.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1909

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова Дарья

Рождение ребёнка
1931

Сын: Тренин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
26.07.1989
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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