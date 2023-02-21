Макаровская (Смирнова) Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Смирнова Дарья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Макаровский Георгий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Луиза Георгиевна
Отец ребёнка: Макаровский Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаровский Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаровский Георгий
Смерть
Неизвестно