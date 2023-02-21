Макаровская (Смирнова) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровская (Смирнова) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова Дарья

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Макаровский Георгий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Луиза Георгиевна

Отец ребёнка: Макаровский Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаровский Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаровский Георгий

Смерть
Неизвестно
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