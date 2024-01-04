Кощеев Лука Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Лука Никифорович

Кощеев Лука Никифорович

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кощеев Никифор Савин

Мать: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1844 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Лукич

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1845 ст.

Сын: Кощеев Василий Лукич

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Лукина

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кощеев Степан Лукич

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феврония Лукина

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосия Лукина

Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Мелания Захарова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close