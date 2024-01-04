Кощеев Лука Никифорович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
16.01.1844 ст.
Сын: Кощеев Иоанн Лукич
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Рождение ребёнка
16.03.1845 ст.
Сын: Кощеев Василий Лукич
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Лукина
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кощеев Степан Лукич
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феврония Лукина
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосия Лукина
Мать ребёнка: Кощеева Мелания Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Мелания Захарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858