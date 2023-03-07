Кощеев Василий Лукич
Место рождения
Дата рождения16.03.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1845 ст.
Отец: Кощеев Лука Никифорович
Мать: Кощеева Мелания Захарова
Бракосочетание
05.02.1865 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1876 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Феоктистова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кощеев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кощеева Ксения Феоктистова
Смерть
Неизвестно