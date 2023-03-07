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Кощеев Василий Лукич

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.03.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1845 ст.

Отец: Кощеев Лука Никифорович

Мать: Кощеева Мелания Захарова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1865 ст.

Жена: Кощеева Ксения Феоктистова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1876 ст.

Сын: Кощеев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Феоктистова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кощеев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кощеева Ксения Феоктистова

Смерть
Неизвестно
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