Кощеева Мелания Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1844 ст.
Сын: Кощеев Иоанн Лукич
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Рождение ребёнка
16.03.1845 ст.
Сын: Кощеев Василий Лукич
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Лукина
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кощеев Степан Лукич
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феврония Лукина
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосия Лукина
Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно