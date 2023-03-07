Кощеева Мелания Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Мелания Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

1844 г.р.
1845 г.р.
1849 г.р.
Скрыто настройками приватности
1851 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1844 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Лукич

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1845 ст.

Сын: Кощеев Василий Лукич

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Лукина

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кощеев Степан Лукич

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феврония Лукина

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосия Лукина

Отец ребёнка: Кощеев Лука Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Лука Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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