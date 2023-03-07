Кощеев Никифор Савин
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Кощеев Савва Артемьев
Мать: Кощеева Ирина Якимова
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Сын: Кощеев Стефан Никифорович
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Дочь: Марина Никифорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Сын: Кощеев Евдоким Никифорович
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Дочь: Феодосия Никифорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Дочь: Кощеева Дария Никифорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова
Дочь: Шаклеина Дария Никифорова
Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова