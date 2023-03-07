Кощеев Никифор Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Никифор Савин

Кощеев Никифор Савин

avatar

Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Кощеев Савва Артемьев

Мать: Кощеева Ирина Якимова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1787 ст.

Жена: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1787 ст.

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кощеев Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кощеев Аврам Никифорович

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марина Никифорова

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Евдоким Никифорович

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Никифорова

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кощеев Лука Никифорович

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Никифорович

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кощеева Дария Никифорова

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шаклеина Дария Никифорова

Мать ребёнка: Феодорова Анна Трифонова/Феодорова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1811 и 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close