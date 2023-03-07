Феодорова (Дресвянникова) Анна Трифонова/Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Степан Трифан Семенов/Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1787 ст.
Муж: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
21.11.1787 ст.
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кощеев Стефан Никифорович
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марина Никифорова
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кощеев Евдоким Никифорович
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия Никифорова
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кощеева Дария Никифорова
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шаклеина Дария Никифорова
Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1825