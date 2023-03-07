Феодорова (Дресвянникова) Анна Трифонова/Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодорова (Дресвянникова) Анна Трифонова/Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Степан Трифан Семенов/Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1787 ст.

Муж: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1787 ст.

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кощеев Стефан Никифорович

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кощеев Аврам Никифорович

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марина Никифорова

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Евдоким Никифорович

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Никифорова

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кощеев Лука Никифорович

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Никифорович

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кощеева Дария Никифорова

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шаклеина Дария Никифорова

Отец ребёнка: Кощеев Никифор Савин

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1825
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