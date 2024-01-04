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Нечаев Григорий Григорьевич

Место рождения

Екимова, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

22.01.1854

Дата смерти

27.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1854

Отец: Нечаев Григорий Денисов

Мать: Нечаева Агафья Богданова

Екимова, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
22.07.1890

Жена: не указана

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.09.1890

Сын: Нечаев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Нечаев Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.10.1896

Сын: Нечаев Степан Григорьев

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Нечаев Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Пелагея Петрова

Смерть
27.12.1905
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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