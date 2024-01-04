Нечаев Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1854
Дата смерти27.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1854
Отец: Нечаев Григорий Денисов
Мать: Нечаева Агафья Богданова
Бракосочетание
22.07.1890
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1890
Сын: Нечаев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
01.07.1894
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
26.10.1896
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
13.07.1899
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Пелагея Петрова
Смерть
27.12.1905
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия