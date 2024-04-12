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Нечаев Александр Григорьевич

Место рождения

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

07.09.1890

Дата смерти

02.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1890

Отец: Нечаев Григорий Григорьевич

Мать: Нечаева Пелагея Петрова

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Крещение
08.09.1891
Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Восприемник деревня Челма Крестьянский сын Александр Павлов Нечаев
Рождение ребёнка
1922

Сын: Нечаев Василий Александрович

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Нечаев Николай Александрович

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.04.1927

Сын: Нечаев Иван Александрович

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Калитина Феоктиста Александровна

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Анастасия Терентьевна

Упоминание
Неизвестно
Карпова, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.06.1971
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