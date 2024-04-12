Нечаев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1890
Дата смерти02.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1890
Крещение
08.09.1891
Восприемник деревня Челма Крестьянский сын Александр Павлов Нечаев
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нечаев Василий Александрович
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Нечаев Николай Александрович
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна
Рождение ребёнка
30.04.1927
Сын: Нечаев Иван Александрович
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Калитина Феоктиста Александровна
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Софоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Карпова, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.06.1971