Нечаева (Прокопьева) Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Прокопьева) Пелагея Петрова

Место рождения

Свиное, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Прокопьев Петр

Мать: не указана

Свиное, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.09.1890

Сын: Нечаев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Нечаев Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.10.1896

Сын: Нечаев Степан Григорьев

Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Нечаев Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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