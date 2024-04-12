Нечаева (Прокопьева) Пелагея Петрова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Прокопьев Петр
Рождение ребёнка
07.09.1890
Сын: Нечаев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1894
Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1896
Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1899
Отец ребёнка: Нечаев Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно