(Тремасова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тремасова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

16.03.1994

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Тремасов Григорий Иванович

Мать: Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Св Во О Рожд. 21.10.1939 Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Наумов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Наумов Св Во О Рожд. 21.10.1939 Дмитрий Николаевич

г. Омск
Смерть
16.03.1994
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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