(Тремасова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1907
Дата смерти16.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907
Отец: Тремасов Григорий Иванович
Мать: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Св Во О Рожд. 21.10.1939 Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1940
г. Омск
Смерть
16.03.1994
Похороны
Неизвестно