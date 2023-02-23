(Вирясова (Омск)) Елена Егоровна/ Григорьевна

(Вирясова (Омск)) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1904
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Тремасов (омск) Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1911
Сын: Тремасов (омск) Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1913
Сын: Тремасов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно