(Вирясова (Омск)) Елена Егоровна/ Григорьевна

(Вирясова (Омск)) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вирясова (Омск)) Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.?.1904

Муж: Тремасов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Тремасов (омск) Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Тремасов (омск) Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1913

Сын: Тремасов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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