Наумов Александр Дмитриевич
Место рожденияг. Омск
Дата рождения1940
Дата смерти06.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
г. Омск
Рождение ребёнка
1964
Сын: Наумов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.2010