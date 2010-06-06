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Наумов Александр Дмитриевич

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Место рождения

г. Омск

Дата рождения

1940

Дата смерти

06.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Наумов Св Во О Рожд. 21.10.1939 Дмитрий Николаевич

Мать: Анна Григорьевна

г. Омск
Рождение ребёнка
1964

Сын: Наумов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.2010
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