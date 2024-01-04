Федора Романова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1887
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Пелагея Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Устиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1893
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
09.05.1898
Сын: Арсений Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
08.06.1900
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.09.1902
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно