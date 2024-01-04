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Федора Романова

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Пелагея Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Устиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1893

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1898

Сын: Арсений Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1900

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1902

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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