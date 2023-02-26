Устиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстиния Иванова

Устиния Иванова

avatar

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890

Отец: Иван Васильев

Мать: Федора Романова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Стефан Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close