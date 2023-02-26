Устиния Иванова
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890
Отец: Иван Васильев
Мать: Федора Романова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1910
Муж: Стефан Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно