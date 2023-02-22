Архипов Тимофей Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1852
Сын: Архипов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шилкина Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1878