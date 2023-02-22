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Архипов Тимофей Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Архипов Тихон Максимов

Мать: Архипова Степанида Никитина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Архипов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1855

Сын: Архипов Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шилкина Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1878
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