Архипов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Архипов Тимофей Тихонов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1876
Сын: Архипов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева
Рождение ребёнка
12.04.1879
Сын: Архипов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева
Рождение ребёнка
03.04.1880
Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева
Рождение ребёнка
01.03.1882
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Марья Митриева
Смерть
Неизвестно