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Архипов Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Архипов Тимофей Тихонов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1876

Сын: Архипов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1879

Сын: Архипов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1880

Сын: Архипов Осип Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1882

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Архипова Марья Митриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Марья Митриева

Смерть
Неизвестно
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