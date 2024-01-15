Архипова Марья Митриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1876
Сын: Архипов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.04.1879
Сын: Архипов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1880
Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1882
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно