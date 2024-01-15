Архипова Марья Митриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Марья Митриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1876

Сын: Архипов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1879

Сын: Архипов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1880

Сын: Архипов Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1882

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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